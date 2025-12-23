Scuole aperte la mappa dei finanziamenti | assegnati quasi 3 milioni di euro a 22 progetti territoriali 875mila alla sola Città metropolitana di Bologna
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 2,929 milioni di euro per finanziare 22 progetti diffusi in tutte le province, finalizzati all'apertura pomeridiana delle scuole medie con attività extracurricolari. Le risorse, provenienti dai fondi Fse+, permetteranno a Comuni e Unioni di attivare laboratori e corsi gratuiti, trasformando gli istituti in spazi di aggregazione oltre l'orario di lezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Città Metropolitana, quasi 8 milioni di euro per pista ciclabile da Mugnano a Licola
Leggi anche: I tassisti di Monreale contro quelli di Palermo, scatta la diffida alla Città metropolitana: "No alle limitazioni territoriali"
Scuole di Bari, corsa contro il tempo per i fondi Pnrr: cosa sarà pronto nel 2026.
Scuole aperte, come funziona il progetto per le medie dell’Emilia-Romagna - L’assessora Isabella Conti sulla ‘lista stupri’ in un istituto di Modena: “La regione valuta linee guida sull ... msn.com
Dalla Regione Calabria oltre 10 milioni di euro per le scuole: l’importante finanziamento per migliorare gli ambienti di apprendimento - Il dipartimento Istruzione e pari opportunità della Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico “Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa ed inclusiva”, finalizzato a migliorare la ... msn.com
Scuole aperte ma con riserva. Tra lezioni, compiti e cantieri. La mappa alla vigilia del via - I cantieri che nel corso dell’estate hanno lavorato per eseguire il piano di investimenti previsto dalla Provincia sono stati rimossi in gran ... lanazione.it
Aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno 2026/2027 x.com
APERTE LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PER L'A.S. 2026/2027 Termine presentazione domande: 15 gennaio 2026 Fino a giovedì 15 gennaio 2026 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastic - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.