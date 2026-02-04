La tensione degli atleti non si vede solo sul podio. Dietro le quinte, molti lottano con l’ansia e la paura di sbagliare. È una sfida tutta loro, più difficile di una gara ufficiale. La gestione di questi sentimenti diventa fondamentale, anche se non si corre davanti alle telecamere. La vera prova, spesso, avviene dentro.

C ’è una gara che non va in mondovisione, non assegna medaglie e non finisce sulle statistiche. È quella che si gioca dentro: la gestione della pressione, dell’ansia, della paura di sbagliare. In vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, vale la pena guardare agli atleti non solo per le loro imprese fisiche, ma per le competenze psicologiche che allenano ogni giorno. Competenze che, sorprendentemente, parlano molto anche di noi. A guidarci è la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso il Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara. Come far diventare l’ansia una guida per stare meglio X Quando lo stress non è il nemico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Olimpiadi 2026 e ansia da prestazione: cosa imparare dagli atleti

Gli atleti delle Olimpiadi invernali affrontano condizioni estreme, e anche loro devono proteggere gli occhi dal freddo, dal vento e dal riverbero della neve.

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni dopo la vittoria contro l'Atalanta.

