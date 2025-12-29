Pio Esposito a Dazn | Cerco di imparare da Lautaro e dagli altri campioni ecco cosa ho pensato quando sono entrato

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni dopo la vittoria contro l’Atalanta. In un’intervista a Dazn, ha spiegato come cerca di apprendere dai campioni come Lautaro Martínez e gli altri giocatori, riflettendo sull’esperienza e sulle emozioni vissute durante il match. Le sue parole offrono uno sguardo sul suo percorso di crescita e sull’impegno nel team nerazzurro.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalanta. Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Francesco Pio Esposito ha commentato così la vittoria ottenuta nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. COSA HO PENSATO QUANDO SONO ENTRATO? – « Ho pensato ad entrare con la testa giusta per entrare subito in partita, mi è capitata una palla decisiva, ho preso la scelta migliore passandola a Lauti ». COSA MI ASPETTO DAL 2026? – « Niente, cerco di andare avanti con la mia mentalità, cerco di lavorare tutti i giorni, cerco di imparare da lui e da altri campioni, qui è facile imparare ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito a Dazn: «Cerco di imparare da Lautaro e dagli altri campioni, ecco cosa ho pensato quando sono entrato» Leggi anche: Bergomi: «Chivu è entrato nella testa dell’Inter, ecco cosa mi hanno detto di lui». Poi la rivelazione su Pio Esposito Leggi anche: Ndour a DAZN: «Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme, ecco cosa penso sul centravanti dell’Inter» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vieri riflette | Pio Esposito come me? Chi lo dice non capisce nulla Vi dico cosa penso del momento dell’Inter. Esposito: “Subito assist? Preso la scelta migliore. Ogni giorno cerco di…” - 0 contro l'Atalanta grazie al gol di Lautaro Martinez: le parole di Pio Esposito ai microfoni di Dazn ... msn.com

La gioia di Pio Esposito: "Un gol in azzurro è il sogno di ogni bambino. Ma non mi esalto" - Italia è il ventenne attaccante dell'Inter: "C'è chi mi esalta, chi mi critica: io ho il mio equilibrio" Il primo gol in Nazionale non si scorda mai. gazzetta.it

Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... gazzetta.it

Manita Inter e qualificazione per i quarti di finale Primo gol a San Siro in nerazzurro per Pio Esposito, primo in Italia per Diouf A segno anche Thuram e Bonny #InterVenezia #DAZN x.com

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.