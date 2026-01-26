Montello Casati | Odori insostenibili ma cosa ha fatto la Regione da settembre a oggi?

A Montello, la crescente presenza di odori molesti ha generato oltre 1.800 segnalazioni in pochi mesi, con una media di cinque al giorno. La situazione, ormai considerata insostenibile, solleva interrogativi sulla risposta della Regione, che sembra aver agito solo parzialmente dall’inizio di settembre. Questa situazione richiede attenzione e un intervento efficace per affrontare le cause e alleviare il disagio dei residenti.

Bergamo. “Oltre 1.800 segnalazioni in pochi mesi, una media di cinque al giorno: i numeri usciti oggi sulla stampa confermano che la situazione degli odori molesti nell’area di Montello è ormai insostenibile”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Casati ricordando come “il Consiglio regionale, lo scorso 23 settembre abbia approvato una mozione a sua prima firma che esprime la contrarietà al nuovo inceneritore e impegna la Giunta, tramite Arpa, a intervenire per porre fine alle molestie olfattive che da anni colpiscono Montello e i Comuni vicini”. “Proprio sulla base di quell’atto e dopo le audizioni effettuate in commissione Ambiente, il 13 novembre ho presentato un’interrogazione scritta (in allegato) per chiedere quali interventi concreti – con quali tempi e con quali prescrizioni – la Regione intendesse imporre all’azienda.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Odori molesti dalla Montello, i sindaci: "Soluzioni sin qui inefficaci. Intervenga il Prefetto"

