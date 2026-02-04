Occhio all' uomo volante | Sharpe si porta a casa il ferro!

La notte del 3 febbraio è stata tutta per Shaedon Sharpe dei Portland Trail Blazers. Il giovane ha messo a segno una prestazione che ha acceso l’attenzione, culminata con il “ferro” portato a casa. La sua energia e i suoi canestri hanno fatto vedere che anche i più giovani possono fare la differenza in NBA.

La top 5 della notte Nba del 3 febbraio: a dominare gli highlights è Shaedon Sharpe dei Portland Trail Blazers. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Occhio all'uomo volante: Sharpe si porta a casa il ferro! Approfondimenti su Sharpe Portland Sharpe decolla: testa a un centimetro dal ferro! L'uomo che si porta il divano in giro per il centro e si siede davanti al ponte dei leoni Un uomo si sposta con un piccolo divano attraverso il centro storico, sedendosi davanti al ponte dei Leoni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sharpe Portland Argomenti discussi: Espulso dall'Italia, era a spasso per Udine con documenti falsi: arrestato. Uomo cieco recupera vista a un occhio dopo intervento realizzato per la prima volta nel mondoL’operazione, avvenuta al Molinette di Torino, ha permesso di ridare la vista all’occhio destro di un uomo cieco, grazie a un intervento di autotrapianto mai realizzato prima al mondo Recuperare la ... disabili.com L'uomo vive nel Bellunese da 40 anni. E' finito nell'occhio del ciclone - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.