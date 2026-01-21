L' uomo che si porta il divano in giro per il centro e si siede davanti al ponte dei leoni

Un uomo si sposta con un piccolo divano attraverso il centro storico, sedendosi davanti al ponte dei Leoni. Con un sorriso, abbigliato con pelliccia, scarpe verdi e un cappello, porta con sé anche due peluche a forma di leone. La sua presenza insolita e il modo semplice di vivere attirano l’attenzione di passanti e curiosi, creando un’immagine immediatamente riconoscibile nel cuore della città.

In giro per il centro con un piccolo sofà e due peluche a forma di leone. Impossibile non vederlo. Sorridente, con la pelliccia e le scarpe verdi, l’immancabile cappello in testa ha subito conquistato l’attenzione e la curiosità di molti.Il flash mob davanti al ponte dei leoni È successo nella.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

