L' uomo che si porta il divano in giro per il centro e si siede davanti al ponte dei leoni

Un uomo si sposta con un piccolo divano attraverso il centro storico, sedendosi davanti al ponte dei Leoni. Con un sorriso, abbigliato con pelliccia, scarpe verdi e un cappello, porta con sé anche due peluche a forma di leone. La sua presenza insolita e il modo semplice di vivere attirano l’attenzione di passanti e curiosi, creando un’immagine immediatamente riconoscibile nel cuore della città.

In giro per il centro con un piccolo sofà e due peluche a forma di leone. Impossibile non vederlo. Sorridente, con la pelliccia e le scarpe verdi, l’immancabile cappello in testa ha subito conquistato l’attenzione e la curiosità di molti.Il flash mob davanti al ponte dei leoni È successo nella.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Un ristorante dove si può andare con il proprio partner digitale? Arriva a New York, ci si siede da soli ma con lo smartphone davanti

Chi sono i ragazzi che hanno "spaccato" il muso alla statua del ponte dei leoniDurante la notte di Capodanno, alcuni minorenni italiani residenti a Monza hanno vandalizzato una delle statue del ponte dei Leoni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Rileggiamo: L’uomo che trema di Andrea Pomella; Quali diritti per l'uomo?; Insectopolis: l’uomo, gli insetti, l’arte e il fumetto.; Chi è Jonathan Rivolta, l’uomo che ha accoltellato un rapinatore in casa sua: È legittima….

Joaquín Sorolla, l'uomo che si ostinò a dipingere l'estate nel secolo più nero della storia recenteIl pittore valenciano trovò il successo raffigurando spiagge assolate e donne vaporose, ma i premi più importanti li vinse con opere strazianti e cupe ... msn.com

L'uomo che si fingeva la madre: «Pensione? Non l'ho fatto per quello, l’amavo e non riuscivo a separarmi da lei». La donna era morta da anni in casaIl cinquantaseienne di Borgo Virgilio (Mantova), ribattezzato signor Doubtfire, ha rotto il silenzio e affidato all'avvocato Francesco Ferrari la sua versione dei fatti. L'uomo, un ex infermiere, ... corriereadriatico.it

Jack Cassady Williams porta a Milano Moda Uomo lo stile australiano alla Mr. Crocodile Dundee, raffinato per la vita contemporanea x.com

L'aggressione in zona Porta Venezia contro un uomo eritreo senza fissa dimora. Ustioni gravi alla schiena e al polpaccio destro. - facebook.com facebook