La Rete Nazionale per l’Educazione Emotiva | la nuova infrastruttura culturale della scuola italiana
La Rete Nazionale per l’Educazione Emotiva rappresenta una nuova infrastruttura culturale per la scuola italiana, mirata a rispondere alle crescenti sfide legate alle fragilità emotive degli studenti e alle complessità relazionali del personale scolastico. Questo progetto intende promuovere competenze affettive e sociali, rafforzando il ruolo dell’educazione emotiva nel contesto scolastico.
Negli ultimi anni la scuola italiana si è trovata a fronteggiare sfide sempre più complesse. Da una parte l’esplosione delle fragilità emotive degli studenti, dall’altra la crescente difficoltà del personale scolastico nel gestire dinamiche comportamentali, relazionali e psicologiche che richiedono competenze nuove, più articolate rispetto alle tradizionali abilità didattiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
