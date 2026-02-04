Non consumatelo latte in polvere ritirato per contaminazione da cereulide | il lotto interessato
Un lotto di latte in polvere Nidina Optipro per neonati è stato ritirato dal mercato. Le autorità hanno avviato il richiamo dopo aver trovato tracce di cereulide, una tossina pericolosa. I genitori sono stati avvisati di non consumare il prodotto e di eliminarlo se lo avevano in casa. Nessuna conferma di casi di malessere, ma le verifiche continuano.
Richiamato un lotto di latte in polvere Nidina Optipro per neonati per possibile contaminazione di cereulide.🔗 Leggi su Fanpage.it
