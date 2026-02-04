Non consumatelo latte in polvere ritirato per contaminazione da cereulide | il lotto interessato

Un lotto di latte in polvere Nidina Optipro per neonati è stato ritirato dal mercato. Le autorità hanno avviato il richiamo dopo aver trovato tracce di cereulide, una tossina pericolosa. I genitori sono stati avvisati di non consumare il prodotto e di eliminarlo se lo avevano in casa. Nessuna conferma di casi di malessere, ma le verifiche continuano.

