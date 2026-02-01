Allarme alimentare a Wuhan | latte in polvere ritirato per possibile contaminazione batterica

A Wuhan è stato ritirato dal mercato un lotto di latte in polvere a causa di una possibile contaminazione batterica. Le autorità hanno immediatamente avviato i controlli e invitano i consumatori a evitare di usare il prodotto finché non arriveranno ulteriori chiarimenti. Nessuno finora ha riportato malori, ma l’allarme resta alto tra i genitori e le aziende del settore.

Un allarme alimentare di portata globale è scattato a Wuhan, città che torna al centro dell'attenzione internazionale non per motivi sanitari legati a virus, ma per un caso di contaminazione batterica in un ingrediente fondamentale per il latte artificiale. Le autorità cinesi hanno identificato un laboratorio nella città dell'Hubei come punto di origine della contaminazione da cereulide, una tossina prodotta da batteri del genere *Bacillus*, presente in un olio ricco di acido arachidonico (ARA) utilizzato come componente chiave nei prodotti per neonati. Questo ingrediente, prodotto da Cabio Biotech, è stato poi distribuito a diversi colossi del settore lattiero-caseario come Nestlé, Danone e Lactalis, che lo hanno integrato in numerose linee di latte in polvere destinate a bambini in oltre 65 paesi.

