Allarme alimentare a Wuhan | latte in polvere ritirato per possibile contaminazione batterica

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Wuhan è stato ritirato dal mercato un lotto di latte in polvere a causa di una possibile contaminazione batterica. Le autorità hanno immediatamente avviato i controlli e invitano i consumatori a evitare di usare il prodotto finché non arriveranno ulteriori chiarimenti. Nessuno finora ha riportato malori, ma l’allarme resta alto tra i genitori e le aziende del settore.

Un allarme alimentare di portata globale è scattato a Wuhan, città che torna al centro dell’attenzione internazionale non per motivi sanitari legati a virus, ma per un caso di contaminazione batterica in un ingrediente fondamentale per il latte artificiale. Le autorità cinesi hanno identificato un laboratorio nella città dell’Hubei come punto di origine della contaminazione da cereulide, una tossina prodotta da batteri del genere *Bacillus*, presente in un olio ricco di acido arachidonico (ARA) utilizzato come componente chiave nei prodotti per neonati. Questo ingrediente, prodotto da Cabio Biotech, è stato poi distribuito a diversi colossi del settore lattiero-caseario come Nestlé, Danone e Lactalis, che lo hanno integrato in numerose linee di latte in polvere destinate a bambini in oltre 65 paesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

allarme alimentare a wuhan latte in polvere ritirato per possibile contaminazione batterica

© Ameve.eu - Allarme alimentare a Wuhan: latte in polvere ritirato per possibile contaminazione batterica

Approfondimenti su Wuhan Latte

Latte in polvere richiamato dalla Nestlé per possibile contaminazione microbiologica: l’avviso del Ministero

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo del latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotto da Nestlé, a causa di una possibile contaminazione microbiologica.

Latte in polvere contaminato, la tossina arriverebbe da un laboratorio di Wuhan

Da settimane si indaga sulla contaminazione del latte in polvere che ha coinvolto grandi marche internazionali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.