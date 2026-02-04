Le noci e le mandorle stanno tornando a essere protagoniste della tavola. Dopo anni di critiche sul loro alto contenuto calorico, ora si scopre che possono davvero fare bene a cuore e intestino. Il Times le indica come alimenti da inserire nella dieta quotidiana, per sfruttare i loro benefici senza sensi di colpa.

Le noci e la frutta secca sono da troppo tempo “colpevolizzate” per il loro contenuto calorico, ma secondo il Times sono veri e propri superfood quotidiani, capaci di proteggere cuore, cervello e intestino. Anche le versioni ricoperte di cioccolato possono essere gustate con moderazione. “Noci e frutta secca contengono una miscela incredibilmente potente di nutrienti in un piccolo pacchetto, fornendo grassi salutari per il cuore, proteine vegetali e fibre allo stesso tempo”, spiega Emma Bardwell, autrice del libro in uscita The Fibre Effect. Questi alimenti apportano grassi mono- e polinsaturi, utili a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e proteggere la salute cardiovascolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Noci e mandorle? Quanto mangiarne per aiutare cuore e intestino

Approfondimenti su Noci Mandorle

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Noci Mandorle

Argomenti discussi: Frutta in guscio: nel 2025 nuovo record degli acquisti, oltre 1,1 miliardi di euro; Cucina vegetale protagonista: così i ristoranti italiani stanno riscrivendo il gusto con piatti di verdure creativi; Un cartellino, due verità e una bugia: come funzionano le serate anti-solitudine a Milano; Orto a novembre: cosa si semina e cosa si raccoglie.

Salutare e gustosa, la nuova vita della frutta secca. La più amata? Le nociLa frutta secca sta vivendo un momento di gloria. Associata un tempo soltanto alla stagione invernale e alle festività, ora conosce una vera e propria rivoluzione nel consumo, conquistando un posto ... repubblica.it

Noci: proprietà, benefici e quante mangiarne al giornoIntrodurre noci nella dieta di ogni giorno è un’ottima abitudine per vivere meglio e in salute perché questo tipo di frutta secca ha numerose proprietà benefiche essendo ricche di nutrienti ... blitzquotidiano.it

Buongiorno, ecco il nostro menù del giorno. Prenota al numero 3317446914 -penne con pesto di cavolfiore, mandorle e capuliato 7 -Trofie con pesto di carciofi, noci e grana 7 -Fusilli con broccoli e mandorle 7 -riso integrale con crema di carote, bieta e ver - facebook.com facebook