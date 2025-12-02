Noci ecco quali rischi corre l' intestino

Negli ultimi anni l’interesse scientifico verso la frutta secca è cresciuto sensibilmente, e tra i diversi alimenti studiati le noci occupano un ruolo di primo piano. Ricche di composti bioattivi e nutrienti essenziali, sono associate a benefici cardiovascolari, metabolici e cognitivi. Tante le curiosità che riguardano questo frutto, nelle nozze dell’antica Roma, lanciare noci agli sposi era un augurio di prosperità e fertilità inoltre la forma vagamente simile a quella del cervello ha alimentato nei secoli teorie simboliche secondo cui “nutrirebbero la mente”. Le noci sono tra gli alimenti più apprezzati dagli italiani, consumate nei mix energetici agli spuntini salutari, fino alle ricette della tradizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

