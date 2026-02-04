Nkunku che risposta al mercato | a Bologna grande partita Può essere il ‘colpo’ del Milan
Christopher Nkunku ha preso di mira il mercato e ha risposto presente sul campo. A Bologna, il francese ha giocato una grande partita, contribuendo alla vittoria del Milan. La sua prestazione si inserisce nel momento chiave della stagione, e ora i tifosi sperano che possa essere il colpo giusto per i rossoneri.
Bologna-Milan 0-3, il Diavolo vince e convince dominando in trasferta. Una partita mai in discussione perché la squadra di Allegri ha giocato con grande voglia e disciplina, non lasciando spazi al Bologna e sfruttando quelli lasciati dalla squadra di Italiano in attacco. Chi ha giocato titolare nel reparto avanzato rossonero è stato Nkunku, autore di una grandissima partita coronata con il gol su calcio di rigore, da lui stesso procurato. Ecco le pagelle del francese dai maggiori quotidiani italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Si allarga a sinistra per creare spazi. Ravaglia gli nega il gol, poi si guadagna e trasforma il rigore del raddoppio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché
Il mercato di gennaio potrebbe portare Nkunku al Milan, rappresentando un rinforzo importante per la rosa.
Milan, Nkunku al termine della partita con il Bologna: “Felice di essere qui e giocare per questo club”
Dopo la partita contro il Bologna, Christopher Nkunku si è detto felice di essere al Milan e di poter giocare in questa squadra.
