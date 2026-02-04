Nkunku che risposta al mercato | a Bologna grande partita Può essere il ‘colpo’ del Milan

Christopher Nkunku ha preso di mira il mercato e ha risposto presente sul campo. A Bologna, il francese ha giocato una grande partita, contribuendo alla vittoria del Milan. La sua prestazione si inserisce nel momento chiave della stagione, e ora i tifosi sperano che possa essere il colpo giusto per i rossoneri.

Bologna-Milan 0-3, il Diavolo vince e convince dominando in trasferta. Una partita mai in discussione perché la squadra di Allegri ha giocato con grande voglia e disciplina, non lasciando spazi al Bologna e sfruttando quelli lasciati dalla squadra di Italiano in attacco. Chi ha giocato titolare nel reparto avanzato rossonero è stato Nkunku, autore di una grandissima partita coronata con il gol su calcio di rigore, da lui stesso procurato. Ecco le pagelle del francese dai maggiori quotidiani italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Si allarga a sinistra per creare spazi. Ravaglia gli nega il gol, poi si guadagna e trasforma il rigore del raddoppio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il mercato di gennaio potrebbe portare Nkunku al Milan, rappresentando un rinforzo importante per la rosa.

Dopo la partita contro il Bologna, Christopher Nkunku si è detto felice di essere al Milan e di poter giocare in questa squadra.

Argomenti discussi: Bologna-Milan, le scelte di Allegri: Nkunku in attacco con Loftus-Cheek, in difesa rientra Pavlovic. Out Saelemaekers e Pulisic; Nkunku risponde ai rumors con i gol: Sono felicissimo al Milan, poi il siparietto sul palloncino gonfiato col Bologna; Schira rivela: Un intermediario ha offerto Nkunku al Napoli! La risposta di ADL; Il Milan espugna Bologna: 3-0 con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot.

Nkunku segna cinque gol in sei partite e dichiara di voler restare al MilanChristopher Nkunku al Milan: come un giocatore rossonero sta riscrivendo il suo destino con gol e prestazioni sempre più convincenti. Nel corso dell’estate 2022, una dichiarazione del presidente del N ... notiziemilan.it

Moretto su Nkunku: Voleva restare al Milan, ma il trattamento che ha ricevuto ha fatto scricchiolare i rapporti tra le parti. In estate...Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così di Nkunku e Fullkrug: NKUNKU: Nkunku poteva andare via in questo mercato ... milannews.it

