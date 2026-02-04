Niscemi sta vivendo un momento difficile. Oltre 1.600 persone sono state costrette a lasciare le case a causa di una frana che ha messo in pericolo le zone vicine al fronte instabile. Dopo l’esplosione, le autorità hanno deciso di evacuare gli abitanti per motivi di sicurezza. Le strade sono piene di persone che cercano di mettersi in salvo, mentre ancora si lavora per mettere in sicurezza l’area.

Oltre 1600 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dopo l’esplosione di una frana che ha reso insicure le zone più vicine al fronte instabile. Il dato è stato ufficialmente comunicato dalla prefetta della provincia, Licia Messina, durante una riunione del centro di coordinamento soccorsi. Le aree interessate sono state suddivise in fasce di pericolosità: 201 edifici si trovano a meno di 50 metri dal fronte frana, 240 tra i 50 e i 100 metri, e altri 439 tra i 100 e i 150 metri, per un totale di 880 fabbricati in zona rossa. L’accesso a questi ultimi è stato definitivamente proibito, soprattutto per le prime 50 metri, dove l’instabilità del terreno rende ogni intervento estremamente rischioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi in crisi: migliaia di persone costrette a lasciare le abitazioni dopo l’emergenza.

Approfondimenti su Niscemi Crisi

Mercoledì sera a Chiavari si è verificato un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina, causando l’evacuazione di tre persone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Crisi

Argomenti discussi: Emergenza Niscemi: Meloni promette aiuti celeri contro il disastro; Maltempo, la terra si sbriciola e frana: a Niscemi migliaia di sfollati; La frana di Niscemi avanza: precipita anche l'auto simbolo; Crollo di una Palazzina di Tre Piani a Niscemi: Emergenza per Dissesto Idrogeologico.

Emergenza a Niscemi: il paese scompare tra case inutilizzabili e migliaia di sfollatiSfollati a Niscemi: case inutilizzabili, scuole chiuse e oltre 1.600 persone costrette a lasciare le abitazioni nella zona rossa in continua espansione. notizie.it

Crollo di una Palazzina di Tre Piani a Niscemi: Emergenza per Dissesto IdrogeologicoNiscemi è stata colpita da un disastro naturale devastante, che ha causato il crollo di un edificio e l'evacuazione di migliaia di cittadini. La situazione ha richiesto un'immediata risposta da parte ... notizie.it

#Niscemi, #Covid e #cambiamentoclimatico, la crisi della scienza moderna: da scienza a scientismo - facebook.com facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Giornata della memoria "Nessun posto per l'odio razziale" | #Mattarella 2 Doppia crisi diplomatica 3 #Niscemi, il paese che frana 4 Poliziotto indagato 5 La calata del dialetto In diretta su #Tv2000 x.com