Tetto in fiamme tre persone costrette a lasciare casa

Mercoledì sera a Chiavari si è verificato un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina, causando l’evacuazione di tre persone. L'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Nessuno è rimasto ferito, ma l’evento ha provocato momenti di preoccupazione tra i residenti.

Emergenza e ore di paura mercoledì sera a Chiavari, dove verso le 21,30 ha preso fuoco per motivi da chiarire il tetto di una palazzina. È successo in via per Maxena. A dare l'allarme, gli stessi inquilini.Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato per circa quattro ore prima di spegnere il rogo.

