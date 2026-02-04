Nintendo non ha annunciato ancora nulla ufficialmente, ma il presidente Shuntaro Furukawa ha lasciato intendere che potrebbero esserci novità in arrivo per il 40° anniversario di The Legend of Zelda. La domanda ora è se l’azienda deciderà di organizzare eventi o lanciare nuove sorprese per i fan.

Nintendo non ha confermato alcuna iniziativa ufficiale per celebrare il 40° anniversario di The Legend of Zelda, ma le parole del presidente Shuntaro Furukawa lasciano spazio a diverse interpretazioni. Intervenuto durante l’ultima riunione finanziaria della compagnia, il numero uno di Nintendo ha evitato di sbilanciarsi su eventuali piani dedicati alla storica serie, preferendo mantenere una linea prudente e istituzionale. Il contesto è significativo: The Legend of Zelda ha debuttato in Giappone il 21 febbraio 1986 su Famicom, raggiungendo poi Nord America ed Europa nel 1987. Questo rende il 2026 l’anno del quarantesimo anniversario di uno dei brand più iconici dell’industria videoludica, secondo solo a Super Mario per longevità e impatto globale all’interno del catalogo Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo celebrerà il 40° anniversario di Zelda? Risponde il Presidente di Nintendo

Approfondimenti su Nintendo Zelda

Nintendo e LEGO presentano il set The Legend of Zelda: Ocarina of Time – La Battaglia Finale, che riproduce uno dei momenti più noti del videogioco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nintendo Zelda

Argomenti discussi: Nintendo celebra i 40 anni di Super Mario con un’espansione globale e un nuovo film d’animazione confermato; Si prevede che il successore di Nintendo Switch venderà 10 milioni di unità e sconvolgerà il settore dei giochi globale; Le vendite iniziali di Nintendo Switch 2 sono inferiori alle aspettative e generano discussioni sul futuro della console; Lanciato nel 2025, Nintendo Switch 2 completa il primo anno con vendite solide ma inferiori alle aspettative.

I 40 anni di Super Mario: tutti i videogiochi per celebrare in grande la mascotte di NintendoSuper Mario spegne 40 candeline, ed è più in forma che mai. La celebre mascotte di Nintendo, nonché una delle icone della pop culture per eccellenza, celebra il 40° anniversario (qui il nostro ... corriere.it

Nasce Nintendo Switch 2 – Italia: il nuovo hub di Raid Italia dedicato al mondo Nintendo! facebook