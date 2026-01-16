Nintendo annuncia il set LEGO The Legend of Zelda | Ocarina of Time La Battaglia Finale con Link Zelda e Ganon
Nintendo e LEGO presentano il set The Legend of Zelda: Ocarina of Time – La Battaglia Finale, che riproduce uno dei momenti più noti del videogioco. Questa nuova creazione permette agli appassionati di ricostruire la scena con dettagli fedeli ai personaggi di Link, Zelda e Ganon. L’insieme si rivolge a collezionisti e fan desiderosi di unire il mondo di Zelda a quello LEGO in modo accurato e di qualità.
LEGO e Nintendo hanno ufficializzato un nuovo set dedicato a uno dei momenti più iconici della storia videoludica. The Legend of Zelda: Ocarina of Time – La Battaglia Finale porta in versione mattoncini lo scontro conclusivo ambientato nel Castello di Ganon, con l’annuncio ufficiale che conferma le indiscrezioni circolate nelle ore precedenti e punta a conquistare gli appassionati storici della saga. Il modello unisce costruzione, gioco ed esposizione. Al centro dell’esperienza c’è la fedeltà all’atmosfera del capitolo per Nintendo 64. Il set, identificato dal numero 77093, è composto da 1.003 pezzi e ricrea le rovine del Castello di Ganon con una torre distrutta circondata da macerie. 🔗 Leggi su Game-experience.it
