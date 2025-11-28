Drew McIntyre | Mi dispiace non aver potuto affrontare John Cena prima del suo ritiro

John Cena concluderà la sua carriera tra un paio di settimane e Drew McIntyre ha espresso il suo dispiacere per non aver avuto l’occasione di affrontarlo nel suo tour di addio. Parlando con ESPN, McIntyre ha risposto alla domanda su cosa abbia rappresentato John Cena per l’industria del wrestling in vista del suo ritiro. McIntyre ha spiegato che Cena è diventato il volto della WWE in un momento in cui grandi star come The Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H e Shawn Michaels stavano lasciando la scena o erano ormai verso la fine della loro carriera. La WWE aveva bisogno di qualcuno che salisse al vertice, e Cena ha assunto quel ruolo per diverse generazioni: “Ha rappresentato tutto per la nostra industria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

