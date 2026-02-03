Nikita Pelizon rivela che molte coppie in hotel al GF sono finte. La concorrente ha svelato che le coppie si formano appositamente per il programma, creando false relazioni che poi vengono smascherate. La notizia ha fatto scalpore tra i fan e alimenta i sospetti sui metodi usati per mantenere alta l’attenzione nel reality.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, rivelazioni di Ilaria Galassi su Alfonso Signorini . SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 31 gennaio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Nikita Pelizon, ex concorrente e vincitrice di una passata edizione del Grande Fratello. Nikita Pelizon (Foto Ig @nikitasemplicemente) L’ex gieffina ha parlato dei suoi brani e della vicenda che ha recentemente coinvolto Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, scoop di Nikita Pelizon sul GF: “Le coppie finte si formano in hotel”

