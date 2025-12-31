Nida Campania quando l’eroismo ha il volto dei bambini

Nida Campania è un progetto dedicato ai bambini in situazioni di fragilità, offrendo supporto e conforto in ambienti ospedalieri. In un contesto spesso difficile, il nostro intervento mira a creare un ambiente più sereno, contribuendo al benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Con attenzione e professionalità, lavoriamo per rendere ogni momento di cura meno faticoso, sostenendo il loro percorso di guarigione.

C'è un luogo, tra i corridoi asettici di un ospedale, dove l'immaginazione diventa medicina e il sorriso una terapia silenziosa. È accaduto ancora una volta al Monaldi di Napoli, nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica, dove la realtà ha lasciato spazio a una vera e propria "visita intergalattica" della Nazionale Italiana dell'Amicizia NIDA Onlus .

