Nida Campania quando l’eroismo ha il volto dei bambini
Nida Campania è un progetto dedicato ai bambini in situazioni di fragilità, offrendo supporto e conforto in ambienti ospedalieri. In un contesto spesso difficile, il nostro intervento mira a creare un ambiente più sereno, contribuendo al benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Con attenzione e professionalità, lavoriamo per rendere ogni momento di cura meno faticoso, sostenendo il loro percorso di guarigione.
C’è un luogo, tra i corridoi asettici di un ospedale, dove l’immaginazione diventa medicina e il sorriso una terapia silenziosa. È accaduto ancora una volta al Monaldi di Napoli, nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica, dove la realtà ha lasciato spazio a una vera e propria “visita intergalattica” della Nazionale Italiana dell’Amicizia NIDA Onlus . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Al Mercato Santa Chiara i supereroi hanno avuto il volto e il sorriso dei bambini [FOTO]
Leggi anche: La lettera di Don Mimmo Battaglia a Papa Leone XIV: «Il volto di Cristo è quello dei bambini di Gaza e dei giovani di Napoli»
Una mattinata ricca di emozioni, prima nei reparti del Regina Margherita con i Supereroi e Principesse NIDA a consegnare i panettoni donati dal Maestro Iginio Massari, i manufatti di Mani Generose e i giocattoli donati da Koko e raccolti al Mercatino di Natale - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.