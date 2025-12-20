Dopo la nascita del loro bambino, la vip ha deciso di risposarsi in modo discreto. Per settimane, l'evento è stato mantenuto in segreto, rispettando la riservatezza che ha sempre caratterizzato la coppia. La loro scelta di vivere i momenti più importanti lontano dai riflettori testimonia l'importanza della privacy e della spontaneità. Si è risposata in segreto. Dopo la nascita del figlio, matrimonio intimo per la bellissima vip.

Per settimane tutto è rimasto avvolto da un riserbo assoluto, fedele allo stile di una coppia che ha sempre scelto il silenzio al posto dei riflettori. Solo ora emerge che nella vita della super vip si è aperto un nuovo capitolo, fatto di scelte intime e di un equilibrio ritrovato lontano dalla vita lavorativa. Ha pronunciato il suo secondo sì, celebrando un matrimonio che nessuno aveva visto arrivare e che è stato custodito con estrema discrezione. La conferma è arrivata da una fonte vicina allo sposo, che ha raccontato come le nozze siano state celebrate all’inizio di dicembre, in un clima raccolto, circondati solo da pochi amici e familiari, direttamente nella loro abitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

