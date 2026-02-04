Nicoletta Orlandi al vertice del tribunale per i minorenni | rinnovo della leadership nel sistema di giustizia minorile

Nicoletta Orlandi è ufficialmente il nuovo presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il Consiglio superiore della magistratura ha confermato il suo incarico, segnando un cambio di leadership nel sistema di giustizia minorile in Abruzzo. Ora, il tribunale si prepara a affrontare nuove sfide sotto la guida di Orlandi.

Il Consiglio superiore della magistratura ha ufficialmente conferito a Nicoletta Orlandi la carica di presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila, in un passaggio di consegne che segna un punto di svolta per il sistema giudiziario minorile in Abruzzo. La nomina, avvenuta all’unanimità il 3 febbraio 2026, è stata annunciata con un comunicato ufficiale che ha immediatamente acceso i riflettori su una figura che, negli ultimi anni, si è fatta strada tra le voci più autorevoli del diritto minorile. Orlandi, già giudice della sezione minorile presso la Corte d’appello dell’Aquila, subentra a Cecilia Angrisano, in carica dal 2017, la quale ha lasciato il segno con decisioni di forte impatto sociale, tra cui l’ordinanza che ha sospeso la responsabilità genitoriale su tre minori in una famiglia isolata nel bosco di Palmoli, evento che ha scosso l’opinione pubblica nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

