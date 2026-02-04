Nella serata di martedì, i residenti di Colle Macchiuzzo hanno scoperto diverse esche velenose posizionate nel paese, vicino ai rilievi del Matese. Sono stati trovati anche alcuni animali morti e ora le forze dell’ordine indagano per capire chi abbia messo quei veleni e perché. La comunità si è riunita in fretta, preoccupata per la sicurezza di animali e persone. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni, mentre la paura cresce tra i cittadini.

Nella serata di martedì 3 febbraio, a Colle Macchiuzzo, un piccolo paese incastonato tra i rilievi del Matese, si è scatenata un’ondata di indignazione dopo il ritrovamento di bustine di veleno posizionate con evidente intenzione di colpire animali selvatici e domestici. Il segnale d’allarme è partito da una donna, Carmen D’uva, residente in via San Giuseppe, a pochi passi dal centro storico del paese, dove ha trovato due bustine di sostanza tossica appoggiate sul primo gradino del suo portone. Le bustine, di colore arancione acceso, erano sigillate con nastro adesivo e recavano un’etichetta con scritte indecifrabili, ma con un’immagine simbolica di un gatto morto accanto a un’osso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nella zona del Colle Macchiuzzo segnalati casi di animali morti dopo l’uso di esche tossiche: indagini in corso

Approfondimenti su Colle Macchiuzzo

Un incendio divampa nella zona turistica di Alghero, precisamente nella Pietraia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Colle Macchiuzzo

Argomenti discussi: Fiumi di cocaina, eroina e hashish da Gioia del Colle fino a Foggia: condannati e arrestati giostrai - FoggiaToday; Banda di giostrai dedita allo spaccio di droga: cinque arresti tra Bari, Putignano e Taranto; Brazzano, scende fango dal colle dopo le forti piogge; Colle punta forte sulla sicurezza. Donna derubata del cellulare. Ladro bloccato dai carabinieri.

Lavori di riqualificazione al cimitero di Colle Madonna: temporaneo spostamento della camera mortuariaDal 2 febbraio via al cantiere che durerà circa un mese, per la sistemazione della camera mortuaria che sarà momentaneamente trasferita nella zona antica, e dell'edificio che ospita gli spazi del cust ... ilpescara.it

Roma: 40enne trovato senza vita su balcone a Colle Salario, ipotesi suicidioUn uomo di 40 anni trovato senza vita a Colle Salario, indagini in corso per chiarire le circostanze della tragedia. romadailynews.it