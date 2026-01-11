Incendio nella notte in centro a Bitonto | tre auto distrutte evacuate alcune palazzine

Nella notte a Bitonto si è sviluppato un incendio nel centro cittadino, che ha interessato tre auto in sosta e ha portato all’evacuazione di alcune palazzine vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime ore del mattino per domare il rogo e mettere in sicurezza le strutture coinvolte. L’incidente ha causato disagi alla zona, senza segnalare feriti.

Bitonto, incendio nella notte: tre auto distrutte dalle fiamme, evacuati alcuni residenti - All’arrivo delle squadre di soccorso, tre autovetture parcheggiate tra le strette vie della città erano già completamente avvolte dalle fiamme. giornaledipuglia.com

Incendio in via Scansanese, bruciano tre mezzi di un’azienda Nella notte le fiamme hanno distrutto tre veicoli della ditta Galluzzi. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Aperta un’inchiesta, si teme il dolo. Tutti i dettagli su maremmaoggi.net (IL VIDEO) - facebook.com facebook

L'inchiesta sull'incendio a Crans-Montana: prima notte in carcere per Moretti, proprietario del locale Constellation. La difesa chiederà la scarcerazione. Attesa per la decisione del tribunale di garanzia sui domiciliari chiesti per la moglie. #ANSA x.com

