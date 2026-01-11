Incendio nella notte in centro a Bitonto | tre auto distrutte evacuate alcune palazzine
Nella notte a Bitonto si è sviluppato un incendio nel centro cittadino, che ha interessato tre auto in sosta e ha portato all’evacuazione di alcune palazzine vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime ore del mattino per domare il rogo e mettere in sicurezza le strutture coinvolte. L’incidente ha causato disagi alla zona, senza segnalare feriti.
Vasto incendio nella notte a Bitonto, dove intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo che ha coinvolto alcuni veicoli in sosta nel centro cittadino.All’arrivo dei pompieri, tre autovetture parcheggiate tra le strette vie del centro erano già completamente avvolte dalle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Incendio nella notte a Mozzate: tre auto distrutte davanti a una corte, indagini in corso
Leggi anche: Incendio nella notte, due auto distrutte dalle fiamme in strada
Bitonto, incendio nel centro storico nella notte: tre auto parcheggiate distrutte, palazzine evacuate - Due squadre di vigili del fuoco hanno lavorato dalle 3 della notte fino alle 8 del mattino. lagazzettadelmezzogiorno.it
Bitonto, incendio nella notte: tre auto distrutte dalle fiamme, evacuati alcuni residenti - All’arrivo delle squadre di soccorso, tre autovetture parcheggiate tra le strette vie della città erano già completamente avvolte dalle fiamme. giornaledipuglia.com
Incendio in via Scansanese, bruciano tre mezzi di un’azienda Nella notte le fiamme hanno distrutto tre veicoli della ditta Galluzzi. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Aperta un’inchiesta, si teme il dolo. Tutti i dettagli su maremmaoggi.net (IL VIDEO) - facebook.com facebook
L'inchiesta sull'incendio a Crans-Montana: prima notte in carcere per Moretti, proprietario del locale Constellation. La difesa chiederà la scarcerazione. Attesa per la decisione del tribunale di garanzia sui domiciliari chiesti per la moglie. #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.