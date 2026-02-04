Ndrangheta Dda chiede 13 anni in più per il principale collaboratore del boss | Non si ferma

La Procura di Catanzaro ha chiesto 13 anni in più di carcere per Antonio Gualtieri, il braccio destro di Nicolino Grande Aracri. Si tratta di un nuovo capitolo di una lunga serie di procedimenti contro la ‘ndrangheta, in cui Gualtieri torna a essere al centro dell’attenzione. Dopo aver scontato parte della pena, sembra che abbia ripreso l’attività criminale, tra estorsioni e minacce, senza fermarsi. La sua posizione resta molto delicata, e il processo continuerà nei prossimi mesi.

**NDRANGHETA, il braccio destro del boss Gualtieri chiesto 13 anni in più per estorsioni: "Riprende l'attività dopo il carcere"** Nel cuore della 'ndrangheta, dove l'ottimizzazione delle strategie criminali si accompagna a una precisione assoluta, il braccio destro del boss Nicolino Grande Aracri, Antonio Gualtieri, si ritrova a dover fronteggiare un nuovo processo in cui la Dda chiede 13 anni e 5 mesi di reclusione. La condanna non è ancora definitiva, ma la richiesta di pena è ormai ufficiale: Gualtieri, ormai noto per aver partecipato alla struttura organizzativa di una delle cosche più potenti della provincia di Reggio Calabria, è accusato di estorsioni, turbative d'asta, con l'aggravante del metodo mafioso.

