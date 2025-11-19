Processo Gotha la Dda chiede la condanna dell’ex senatore Caridi | Mafioso o concorrente esterno della ’ndrangheta

“L’ex senatore Antonio Caridi va condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o, se riqualificato, per concorso esterno con la ‘ndrangheta”. È l’ex parlamentare di Forza Italia l’unico imputato del processo “Gotha” per il quale la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, ha presentato ricorso dopo l’assoluzione rimediata da Caridi in primo grado. Davanti alla Corte d’Appello, la requisitoria si è conclusa mercoledì pomeriggio quando i pm non hanno quantificato la richiesta di condanna avanzata nei confronti di Caridi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

