Nauticsud a Napoli dal 7 al 15 febbraio | possibile doppia edizione nel 2026

Questa mattina alla Mostra d’Oltremare è stato presentato ufficialmente il Nauticsud, la grande fiera nautica di Napoli in programma dal 7 al 15 febbraio. La manifestazione torna quest’anno con la sua 52ª edizione e potrebbe anche triplicarsi nel 2026, con una possibile doppia edizione. I organizzatori hanno annunciato che i preparativi sono in corso e che l’evento attirerà ancora più espositori e visitatori rispetto alle passate edizioni.

Presentato questa mattina, alla Mostra d'Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. Durante la conferenza stampa, che ha illustrato i contenuti di quest'anno del salone nautico, è stata affrontata anche la possibilità del raddoppio della manifestazione per l'anno in corso. Una soluzione, a detta dei relatori, che potrebbe trainare il comparto produttivo campano fuori dalla crisi di fatturato del 25% e della produzione del 35% negli ultimi due anni. "La Mostra d'Oltremare organizza da anni Nauticsud un appuntamento imperdibile che apre la stagione fieristica del settore nautico, un settore che in una regione e in una città come la nostra, soprattutto in ottica America's Cup, può fare la differenza".

