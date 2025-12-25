Salto con gli sci l’Italia approccia la Tournée in sordina Eppure in passato fu protagonista

Non c’è molto da dire sull’ Italia del salto con gli sci in vista della Tournée dei quattro trampolini. Alex Insam non potrà partecipare alla tappa inaugurale di Oberstdorf come conseguenza della seconda squalifica stagionale, patita a Engelberg. Quando tornerà in azione, l’obiettivo sarà di superare la qualificazione, così come per Giovanni Bresadola. L’ingresso in zona punti, sic stantibus rebus, può esser figlio di situazioni di fortuna, come accaduto a Kuusamo. L’argomento può esser chiuso qui, d’altronde non c’è da menare il can per l’aia. Meglio, allora, dedicarsi a un ripassino storico e ricordare quando l’ Italia ha recitato ruoli di rilievo nel cast di supporto della prestigiosissima Vierschanzentournee. 🔗 Leggi su Oasport.it

