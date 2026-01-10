Napoli sentito Chivu in conferenza? Parole nette su Conte e non solo!

Nella vigilia della sfida tra Inter e Napoli, Cristian Chivu ha incontrato i media per commentare l’imminente partita e il momento della squadra nerazzurra. Le sue parole hanno attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo sincero sulla situazione attuale e sui temi più caldi, tra cui la figura di Conte e le prospettive future. Un’occasione per analizzare con chiarezza le posizioni e le aspettative di uno dei protagonisti nerazzurri.

Inter-Napoli si sta avvicinando rapidamente e per l’occasione, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa Cristian Chivu sponda nerazzurra. L’allenatore dell’Inter ha parlato sia del match sia di Antonio Conte. Di seguito le parole di stima nei confronti del mister del club partenopeo. Inter-Napoli, Chivu parla così di Conte in conferenza. Le parole di Chivu su Conte: “ Ho una grande stima di Conte da allenatore. L’ho affrontato un paio di volte e gli ho fatto dei complicati per quello che riusciva a trasmettere. Lui si è evoluto e fa cose più adatte al calcio di oggi: è un vincente e noi giovani abbiamo tanto da imparare da lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

