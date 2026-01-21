McTominay spiega le difficoltà del Napoli | Brutta situazione va ritrovata la magia dell'anno scorso

Dopo la partita contro Copenaghen, Scott McTominay ha commentato le sfide attuali del Napoli, sottolineando la necessità di ritrovare la propria fluidità e le caratteristiche che li avevano contraddistinti lo scorso anno. Il centrocampista ha evidenziato le difficoltà del momento e l’importanza di recuperare quella “magia” e quelle combinazioni di gioco che avevano reso la squadra competitiva e efficace.

Scott McTominay spiega in diretta dopo Copenaghen-Napoli di Champions, tutte le difficoltà che sta vivendo la squadra di Conte: "Dobbiamo trovare quel pizzico di magia o quelle combinazioni di gioco che abbiamo fatto così bene l'anno scorso".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bergomi è una sentenza sul Napoli di Conte: “È tornato e adesso è più forte dell’anno scorso” La Ferrari spiega le difficoltà di Lewis Hamilton: “Abbiamo sottovalutato un aspetto all’inizio”La Ferrari riflette sulle sfide affrontate da Lewis Hamilton nel 2025, riconoscendo che sia il team che il pilota hanno sottovalutato alcuni aspetti dell'adattamento alle nuove condizioni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: McTominay spiega le difficoltà del Napoli: Brutta situazione, va ritrovata la magia dell'anno scorso; Perché Neres solo mezzora in campo, la spiegazione del vice di Conte: Mentre giocava ha sentito... Inter-Napoli 2-2, le pagelle: McTominay da campione, treno Dimarco. Akanji in crisi con HojlundGol, intensità e spettacolo al Meazza, dove Inter e Napoli si fermano sul 2-2 nella partita valevole per la 20^ giornata di Serie A. Per i nerazzurri. tuttomercatoweb.com Duro affondo del giornalista: "Al di là degli infortuni (che 8 su 10 sono probabilmente dovuti alla preparazione), non è concepibile fare un solo punto in una gara simile. Si poteva addirittura perdere, senza il solito McTominay. Poi Conte, che è apparso in con - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.