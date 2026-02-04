Dopo la vittoria per 3-0 contro il Bologna, Allegri ha parlato agli azzurri, lanciando un messaggio chiaro. La partita si è rivelata fondamentale per il cammino in campionato, e il tecnico juventino non ha nascosto l’importanza di questa vittoria, consapevole che ogni punto può fare la differenza. La lotta in classifica resta aperta, e Napoli si prepara a rispondere con determinazione ai prossimi impegni.

Un campionato in continuo movimento, con partite che possono cambiare il destino di ogni squadra. Il Milan aveva un partita tosta contro il Bologna, che poteva risultare quasi decisiva per le sorti Champions e scudetto. E invece i rossoneri non hanno fallito, battendo i rossoblù. Un successo che avvicina nuovamente il diavolo all’Inter a -5 e allo stesso lo allontana dal Napoli, ora distante 4 punti. E Allegri proprio nel post-partita di Bologna ha voluto mandare un messaggio agli azzurri. “Ora dobbiamo guardare dietro”, Allegri non si nasconde. Non basta vincere con un sonoro 3-0 il Bologna al Dall’Ara e riportarsi a solo cinque lunghezze dall’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, hai sentito Allegri? Il messaggio agli azzurri dopo il 3-0 al Bologna

Il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ha commentato il futuro di Lorenzo Lucca, sottolineando le potenzialità dell'attaccante e il suo sviluppo.

Argomenti discussi: Conte insiste: Si gioca troppo, tutti parlano ma nessuno fa niente. Allegri non condivide? Beh, lui gioca poco quest’anno; Lukaku torna in campo dopo 5 mesi, l'attaccante belga entra in Juventus-Napoli: Conte ritrova il suo gigante; Cuomo: Tutti parlano di prestazione insufficiente, però poi leggo di rammarico per il pari. Quindi...

Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo a OrialiRIYADH (Arabia Saudita) - La prima semifinale della Supercoppa Italiana si è chiusa con la vittoria del Napoli sul Milan e tanta tensione in campo e fuori. Tantissimo nervosismo in campo e, ... corrieredellosport.it

Conte: Troppe gare, tutti ne parlano e nessuno fa nulla. Allegri? Non so cos'ha detto, ma lui gioca poco...La stoccata dell'allenatore del Napoli dopo aver vinto la quinta panchina d'oro: So che in Germania stanno cercando soluzioni ... msn.com

Tragedia nel quartiere #Pianura, a Napoli, dove un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi sentito male in casa di un amico. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un improvviso malore dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Sul post - facebook.com facebook

Pareggio Macché: la sfida di San Siro l'ha vinta il Napoli. L'Inter ha fallito un match ball irripetibile: poteva mandare gli azzurri a -7 e invece Hojlund e McTominay sono stati più forti Nessun particolare demerito dei nerazzurri che hanno giocato bene come se x.com