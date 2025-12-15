Napoli il presidente dell’Udinese si espone su Lucca | messaggio chiaro agli azzurri

Il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, ha commentato il futuro di Lorenzo Lucca, sottolineando le potenzialità dell’attaccante e il suo sviluppo. Soldati ha evidenziato come, con il giusto tempo, Lucca possa diventare un elemento chiave per il Napoli, offrendo un messaggio chiaro agli azzurri sul valore e le prospettive del giocatore.

© Spazionapoli.it - Napoli, il presidente dell’Udinese si espone su Lucca: messaggio chiaro agli azzurri Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato un’importante dichiarazione su Lorenzo Lucca. Secondo il numero uno del club friulano, con il giusto tempo a disposizione per crescere e inserirsi nel Napoli, l’attaccante diventerà un giocatore fondamentale per gli azzurri. Napoli, Soldati su Lucca: “Sarà un calciatore importantissimo per gli azzurri”. Il giorno dopo la prestigiosa vittoria contro il Napoli, il presidente dell’Udinese Franco Soldati ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti argomenti toccati, particolare rilievo hanno assunto le dichiarazioni su Lorenzo Lucca, apparso in grande difficoltà in questa prima parte di stagione. Spazionapoli.it L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino espone la bandiera azzurra - Presidente dei primi due scudetti e della Coppa Uefa, oltre che innumerevoli colpi di mercato, Corrado Ferlaino ha voluto partecipare al trionfo del Napoli di Conte. ilmattino.it Napoli, la decisione di De Laurentiis. Importante gesto del presidente azzurro Leggi qui areanapoli.it/share/615595/ - facebook.com facebook