- Avete visto il video del corteo dei lavoratori e sindacalisti dell’ex Ilva a Genova che, sotto la bandiera della Fiom - cioè della Cgil -, e non ostacolati dal tizio col megafono, pure lui marchiato Fiom, intonano il seguente canto: “Meloni me lo suca”? Immaginiamo intendessero qualcosa di poco nobile. E avete visto le immagini che arrivano dalla Prefettura, sempre a Genova, sempre durante le proteste per la vertenza sindacale? I manifestanti attaccano il blocco di polizia, sbattono i caschi contro le inferriate, poi lanciano copertoni e pezzi di legno oltre le barriere rischiando di colpire i poliziotti, quindi prendono un trattore, un cavo di acciaio e sradicano quelle barriere che le forze dell’ordine avevano posto a difesa di un obiettivo sensibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il clamoroso sondaggio sulla naja, Landini dì qualcosa e Albanese: quindi, oggi...

