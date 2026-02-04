MVP conquista il Regno Unito con quattro titoli in palio il 5 aprile
La pugilatrice britannica Caroline Dubois si prepara a un grande match nel Regno Unito. Il 5 aprile, si sfiderà con Terri Harper in una serata che promette di essere memorabile, con quattro titoli in palio e la chance di unificare le cinture nei pesi 135 libbre. È un incontro che tiene tutti con il fiato sospeso, con entrambe le atlete concentrate a conquistare il trono del loro peso.
Si annuncia una serata di pugilato femminile di rilievo internazionale, con una unificazione di titoli nei pesi 135 libbre tra Caroline Dubois e Terri Harper, fissata per il 5 aprile all’Olympia di Londra, sotto l’egida di Most Valuable Promotions. L’evento propone anche una contesa per l’assegnazione del titolo indiscusso dei superpiuma a 122 libbre, tra Ellie Scotney e Mayelli Flores, completando una card di alto livello. Caroline Dubois, 12-0-1 (5 ko), detiene la cintura WBC in seguito all’aggiornamento dall’interim alle qualifiche titolari e alle difese successive; Terri Harper, 16-2-2 (6 ko), arriva con la cintura WBO dopo la riduzione di categoria dal junior middleweight. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Caroline Dubois Contese
Paramount+ conquista Champions League Regno Unito. Netflix accende la nuova guerra dei diritti
Meghan Markle dopo quattro anni di assenza potrebbe presto tornare nel Regno Unito: «Il fattore decisivo sarà la sicurezza»
Dopo oltre quattro anni di assenza, Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito per partecipare agli Invictus Games di Birmingham nel luglio 2026.
Il pilota e l'influencer sono stati avvistati insieme nel Regno Unito, dove hanno trascorso insieme il weekend: tutto quello che sappiamo su di loro - facebook.com facebook
Regno Unito. Costa (Icciuk): "Brexit superata, puntiamo su passione italiana". x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.