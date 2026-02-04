mvp conquista il regno unito con quattro titoli in palio il 5 aprile

La pugilatrice britannica Caroline Dubois si prepara a un grande match nel Regno Unito. Il 5 aprile, si sfiderà con Terri Harper in una serata che promette di essere memorabile, con quattro titoli in palio e la chance di unificare le cinture nei pesi 135 libbre. È un incontro che tiene tutti con il fiato sospeso, con entrambe le atlete concentrate a conquistare il trono del loro peso.

Si annuncia una serata di pugilato femminile di rilievo internazionale, con una unificazione di titoli nei pesi 135 libbre tra Caroline Dubois e Terri Harper, fissata per il 5 aprile all’Olympia di Londra, sotto l’egida di Most Valuable Promotions. L’evento propone anche una contesa per l’assegnazione del titolo indiscusso dei superpiuma a 122 libbre, tra Ellie Scotney e Mayelli Flores, completando una card di alto livello. Caroline Dubois, 12-0-1 (5 ko), detiene la cintura WBC in seguito all’aggiornamento dall’interim alle qualifiche titolari e alle difese successive; Terri Harper, 16-2-2 (6 ko), arriva con la cintura WBO dopo la riduzione di categoria dal junior middleweight. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Caroline Dubois Contese

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

