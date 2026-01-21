Maltempo La Russa | vicinanza sentita e doverosa a popolazioni colpite

Il maltempo ha causato gravi danni alle popolazioni della costa ionica siciliana, della Sardegna e della Calabria, colpite da mareggiate, piogge e temporali intensi. La vicinanza e la solidarietà per le comunità colpite sono doverose in questa difficile situazione, che richiede attenzione e interventi tempestivi per alleviare le conseguenze di eventi atmosferici eccezionali.

Roma, 21 gen. (askanews) – “Vorrei segnalare al Senato il grave disagio che stanno vivendo in queste ore le popolazioni della costa ionica della Sicilia, ma anche della Sardegna e della Calabria, che sono colpite in maniera forte, virulenta dagli effetti di mareggiate, piogge, temporali e condizioni atmosferiche avverse, non usuali, che stanno provocando danni di grande, per non dire enorme, rilievo. Credo che la nostra vicinanza intanto, in attesa di quanto si potrà fare, sia sentita e doverosa”. Lo ha detto in aula a palazzo Madala il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Maltempo, La Russa: "Vicinanza sentita del Senato alle popolazioni colpite"Il maltempo ha causato significativi disagi nelle regioni della Sicilia, Sardegna e Calabria, con mareggiate, piogge e temporali intensi.

