La partita tra Bologna e Milan si è conclusa con un netto 0-3 a favore dei rossoneri. La moviola ha confermato che l’arbitro Manganiello ha fatto bene a non fischiare un fallo tra Gabbia e Castro. Per quanto riguarda Nkunku, ci sono stati alcuni dubbi sulle decisioni prese, ma niente di definitivo. La partita si è giocata ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' e ha visto il Milan conquistare i tre punti senza troppi problemi.

Primo episodio da moviola di Bologna-Milan, al 10', in area rossonera, con il contatto tra Jonathan Rowe e Matteo Gabbia. Un contatto leggerissimo, secondo la 'rosea', dove il giocatore dei rossoblu accentua anche la caduta. Ha fatto bene Manganiello a far proseguire l'azione. Il primo gol del Milan è regolare. Sul cross dalla destra che porta al colpo di testa di Nkunku, ben parato da Federico Ravaglia, che porterà successivamente all'assist di Rabiot per Loftus-Cheek, l'attaccante francese del Diavolo è in posizione regolare. Lo tiene in gioco Nadir Zortea. LEGGI ANCHE: Milan, sul mercato più potere a Tare e Allegri: i cinque giocatori che possono portare in rossonero >>> Al 35' è lo stesso Nkunku, partito in posizione regolare, ad entrare in area del Bologna: steso da Ravaglia, per il quotidiano sportivo nazionale è rigore solare per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moviola Bologna-Milan: bravo Manganiello. Niente tra Gabbia e Castro. Su Nkunku, poi …

