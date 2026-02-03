Il Milan chiude il mercato senza acquistare Jean-Philippe Mateta. La trattativa è saltata definitivamente e ora i tifosi devono fare affidamento su Nkunku, che dovrà essere il punto di riferimento in attacco. Intanto, Allegri parte per Bologna senza due dei suoi giocatori più importanti, lasciando aperte diverse possibilità in vista delle prossime partite.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 3 febbraio. E non poteva essere altrimenti, visto che ieri si è concluso il calciomercato invernale e che, al contempo, è stato giorno di vigilia di un'importante partita per il Diavolo. La testa di allenatore e giocatori, ora, inevitabilmente si concentrerà sul campo, mentre i tifosi ancora si interrogano su quanto è stato fatto dai dirigenti per rinforzare la squadra. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha mollato - una volta per tutte - Jean-Philippe Mateta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, niente Mateta: devi fidarti di Nkunku. Allegri a Bologna senza due top player

