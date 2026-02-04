Morata lascia la casa inizia processo di separazione con Alice Campello | la replica alle accuse

Alvaro Morata e Alice Campello si preparano a separarsi dopo nove anni di matrimonio. La modella italiana ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alle accuse che circolano. La coppia, finora apparsa stabile, sta affrontando ora una fase difficile. La notizia ha fatto subito il giro dei media e molti si chiedono come evolverà la vicenda.

**Alice Campello ha rotto il silenzio sulla separazione con Alvaro Morata, dopo nove anni di matrimonio.** L’influencer veneta, che ha condiviso con l’ex calciatore quattro bambini, è stata intercettata dalla testata spagnola *HOLA!* mentre era in serata in un ristorante a Madrid. Le sue parole sono state brevi, ma decisive: “Non voglio parlarne. Oggi stiamo molto bene”. La notizia della separazione, che ormai sembra definitiva, è arrivata a sorpresa per molti, pur essendo stata anticipata da fonti vicine alla coppia e da diversi media. L’atleta, ormai da tempo trasferito in un appartamento a Milano, è andato via da casa comune, lasciando l’intera famiglia senza ulteriori chiarimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata sembra ormai imminente, anche se non sono stati ancora rilasciati comunicati ufficiali.

