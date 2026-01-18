Alice Campello Morata è andato via di casa | la separazione è ormai certa

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata sembra ormai imminente, anche se non sono stati ancora rilasciati comunicati ufficiali. La vicenda si sta delineando attraverso dettagli e immagini che suggeriscono una crisi, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. In assenza di conferme, il confronto pubblico resta limitato a supposizioni, mentre i protagonisti non hanno ancora commentato ufficialmente la situazione.

In attesa di comunicati ufficiali o annunci social, la fine del matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata si sta raccontando da sola, attraverso piccoli gesti e immagini che parlano più di mille parole. Dopo aver tolto le fedi e scelto di non mostrarsi più insieme, ora arriva la conferma che appare più evidente che mai: il calciatore ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una nuova abitazione, a pochi metri da quella che condivideva con la moglie e i loro quattro figli, in una delle zone più esclusive di Milano. Alice Campello e Morata separati, non vivono più insieme. A un anno dalla riconciliazione che aveva fatto sognare i più romantici, Alice Campello e Alvaro Morata non sono più una coppia.

