Legge sulla Montagna Pd | Ennesima occasione persa

La Legge sulla Montagna, approvata recentemente, rappresenta un’occasione persa per affrontare con efficacia le sfide delle aree montane. Il Pd ha espresso rammarico, ritenendo le misure adottate insufficienti a sostenere lo sviluppo e la tutela di questi territori. Di seguito, si presenta la nota stampa di Giovanni Caccamo, che analizza nel dettaglio le motivazioni di questa valutazione e le implicazioni future.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giovanni Cacci a no sulla Legge 1312025. Il dibattito di queste settimane sul nuovo elenco dei Comuni montani rischia di distogliere lo sguardo dalla sostanza della legge nazionale sulla montagna (L.1312025): una scatola vuota, l'ennesima occasione persa per i comuni montani e le aree interne. Taglio a Regioni e enti locali. Sta passando sotto traccia che la nuova legge nazionale sulla montagna (L.1312025), nella totale assenza di nuove risorse, privi le regioni del 60% del Fondo per lo Sviluppo della Montagna Italiana (FOSMIT), istituito dal Governo Draghi nel 2022 con 200 mln di euro annui.

