Milano-Cortina Unimpresa | impatto complessivo di 6,1 mld euro

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 porteranno in tutto circa 6,1 miliardi di euro di impatto economico. Unimpresa calcola che l’effetto si farà sentire nel tempo e sul territorio anche dopo la fine dei giochi. I numeri dimostrano che l’evento avrà conseguenze importanti sullo sviluppo della zona.

aMilano, 4 feb. (askanews) – Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 genereranno un impatto economico complessivo stimato in 6,1 miliardi di euro, con effetti distribuiti nel tempo e sul territorio ben oltre la durata dell'evento sportivo. È quanto emerge da un'analisi del Centro studi di Unimpresa. La stima considera non solo la spesa diretta legata ai Giochi, ma anche il turismo indotto, la valorizzazione delle infrastrutture permanenti e gli effetti moltiplicativi sull'economia: l'impatto complessivo è composto da 1,1 miliardi di spesa turistica diretta durante l'evento, 1,4 miliardi di turismo indotto nei 24 mesi successivi, 3,2 miliardi di legacy infrastrutturale valorizzata e 400 milioni di effetti indotti netti.

