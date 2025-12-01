Arbitrato e Life Sciences a Milano 140 esperti internazionali a CAM tra 1.500 imprese locali e 16 mld euro di fatturato

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce del 50% in 5 anni l’export lombardo di farmaci; CAM gestisce oltre 2,3 mld euro di controversie in 10 anni, con il 25% degli arbitrati nel settore e il 14% internazionale Il settore globale delle Life Sciences – che include farmaceutica, biotecnologie e dispositivi medici – è tra i più. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

arbitrato e life sciences a milano 140 esperti internazionali a cam tra 1500 imprese locali e 16 mld euro di fatturato

© Ilgiornaleditalia.it - Arbitrato e Life Sciences a Milano, 140 esperti internazionali a CAM, tra 1.500 imprese locali e 16 mld euro di fatturato

Approfondisci con queste news

A Milano arbitrato cresciuto di un terzo in cinque anni - L'Arbitrato alla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di commercio è cresciuto del 32% negli ultimi cinque anni, praticamente di un terzo. Secondo ansa.it

arbitrato life sciences milanoMilano Life Sciences Forum, Biffi: "Bene le risorse in Legge di Bilancio; ora governance più flessibile per gli investimenti" - All'annuale convegno sulle scienze della vita il presidente di Assolombarda ha promosso la Manovra, ma con una riserva: "Lo stop di Transizione 5. Lo riporta affaritaliani.it

Le questioni economiche dell’arbitrato - Cresce ogni anno, in media del 10%, il ricorso all’arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, sia da parte di grandi imprese che di imprese di dimensioni più modeste, grazie alle ... Si legge su diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Arbitrato Life Sciences Milano