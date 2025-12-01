Arbitrato e Life Sciences a Milano 140 esperti internazionali a CAM tra 1.500 imprese locali e 16 mld euro di fatturato
Cresce del 50% in 5 anni l’export lombardo di farmaci; CAM gestisce oltre 2,3 mld euro di controversie in 10 anni, con il 25% degli arbitrati nel settore e il 14% internazionale Il settore globale delle Life Sciences – che include farmaceutica, biotecnologie e dispositivi medici – è tra i più. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
