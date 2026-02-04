La manager cremonese Elisabetta Salvadori si occupa di curare il settore Food & Beverage per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Ha preparato oltre 3 milioni di piatti per portare l’eccellenza italiana in piazza. La sua squadra lavora sodo per far conoscere i sapori e le tradizioni del nostro paese durante l’evento.

La manager cremonese guida il settore Food & Beverage: oltre 3 milioni di piatti per raccontare l’eccellenza italiana al mondo. Dietro la maestosità delle cerimonie e l’adrenalina delle competizioni che stanno per accendere i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, si muove una complessa macchina organizzativa che ha il compito di nutrire migliaia di atleti e milioni di spettatori. Al vertice di questo ingranaggio c’è un cuore cremonese: Elisabetta Salvadori, responsabile Food & Beverage della Fondazione Milano-Cortina. Cremonese, classe 1966, Elisabetta Salvadori non nasconde l’emozione e il senso di responsabilità nel ricoprire questo ruolo proprio nel suo Paese. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Milano-Cortina 2026: il gusto dei Giochi è firmato da Elisabetta Salvadori

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica.

Frank Del Duca, il portabandiera statunitense a Milano Cortina 2026 con origini napoletaneÈ tempo di Milano Cortina. Le Olimpiadi invernali sono l'evento sportivo più atteso del 2026 in Italia. La cerimonia d'apertura ci sarà sabato 6 febbraio nello ... ilmattino.it

Milano Cortina 2026: TIM accende il 5G anche tra le vette innevateOlimpiadi Invernali 2026: TIM potenzia la connettività in città e montagna, con velocità 5G aumentata del 500% negli impianti chiave. hdblog.it

Oggi, mentre ci avviciniamo a Milano-Cortina, di che cosa stiamo parlando, in prevalenza Di costi, di impatto ambientale, di ritardi, di distanze geografiche, del trattamento dei volontari, di sicurezza, di eccessi. Domanda: avete letto, ascoltato o visto qualcosa - facebook.com facebook

Yes, @SnoopDogg torchbearer in #Gallarate #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 x.com