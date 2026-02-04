Questa mattina, il Milan ha chiuso gli allenamenti a Carnago prima della pausa. Dopo la partita di ieri sera contro il Bologna, i giocatori hanno fatto una sessione leggera di scarico. Da oggi, il team rimarrà fermo per un lungo periodo di riposo, in attesa di riprendere gli allenamenti in una data ancora da definire.

Motori spenti a Carnago. Dopo il posticipo di ieri sera al “Dall’Ara” contro il Bologna, il Milan ha svolto questa mattina l’ultima sessione di scarico prima di un lungo stop programmato. Massimiliano Allegri ha infatti deciso di concedere ben tre giorni di riposo totale alla squadra. Il rompete le righe è immediato: i cancelli di Milanello si riapriranno soltanto nel pomeriggio di domenica, quando è fissata la ripresa ufficiale degli allenamenti. Una scelta dettata dal calendario anomalo di questa settimana; il Milan, infatti, non scenderà in campo nel weekend a causa del rinvio della gara interna contro il Como. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, sosta forzata: Allegri svuota Milanello. La data della ripresa

Approfondimenti su Milan Allegri

Il Milan torna a lavorare a Milanello, dopo la vittoria a Cagliari e il giorno di riposo concesso da Allegri.

A Milanello riprendono gli allenamenti del Milan in vista della prossima partita di campionato contro la Roma.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Allegri

Milan, Allegri: Bartesaghi ha avuto un fastidio. Ecco perché non ho fatto entrare LeaoAllo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Milan contro il Bologna nella ventitreesima giornata della Serie A 2025/26 (0-3 il risultato. tuttomercatoweb.com

Allegri controcorrente dopo Bologna-Milan: Dispiace non giocare più partiteIl Milan non perde il passo: 3-0 contro il Bologna. Una prestazione convincente dei rossoneri al Dall'Ara che permette alla squadra di Allegri di mantenere una distanza adeguata dall'Inter capolista. msn.com

Massimiliano Allegri non si sbottona neanche dopo uno 0-3 a Bologna: "Più importante guardare dietro" Il tecnico del Milan ha poi parlato di piccola sosta da qui alla prossima gara nella quale spera di recuperare alcuni giocatori Cosa ne pensate delle - facebook.com facebook

Buongiorno di fuoco: #Mateta vuole subito il #Milan, affare senza sosta con il #CrystalPalace. Ma c’è da piazzare #Nkunku… #MilanPress x.com