Milan ripresa a Milanello | occhi su Nkunku

Il Milan torna a lavorare a Milanello, dopo la vittoria a Cagliari e il giorno di riposo concesso da Allegri. La squadra si prepara con attenzione alla prossima partita di campionato, con particolare attenzione a Nkunku, il nuovo acquisto che potrebbe essere protagonista. Gli allenamenti riprendono oggi, segnando l’inizio di una fase di preparazione mirata a migliorare la condizione e consolidare il gruppo in vista delle sfide future.

Ripartenza immediata in casa Milan. Dopo il successo di Cagliari e il lavoro di scarico svolto sabato mattina, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo al gruppo, che oggi torna a Milanello per iniziare la preparazione della prossima sfida di campionato. Nel mirino c'è il match di giovedì sera a San Siro contro il Genoa, una gara che i rossoneri vogliono affrontare senza rallentamenti dopo i segnali positivi arrivati in Sardegna. L'attenzione dello staff è concentrata sulle condizioni di Christopher Nkunku. Il francese ha saltato la trasferta di Cagliari a causa di un pestone rimediato nella gara precedente contro l' Hellas Verona, ma filtra cauto ottimismo.

