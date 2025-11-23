Milan da Fofana servono risposte | parole di Allegri chiare E con il ritorno di Rabiot …

Derby Inter-Milan, Fofana viaggia ancora verso una maglia da titolare nel centrocampo dei rossoneri. Servono risposte dal francese. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

