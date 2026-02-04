Milan autoritario a Bologna | 0-3 e lezione di calcio ma Allegri furioso in panchina per i cali di tensione

Il Milan conquista Bologna con un netto 3-0 e dimostra di essere in ottima forma. I rossoneri dominano sul campo, segnano tre volte e si prendono tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Allegri, in panchina, si infuria per alcuni cali di tensione della sua squadra, che ancora deve migliorare nella gestione dei momenti cruciali. La squadra di Pioli si mostra autoritaria e pronta a lanciare un messaggio chiaro alle rivali.

Il Milan mette le mani sul campionato con una prova di forza impressionante al “Dall’Ara”, travolgendo il Bologna per 0-3 e lanciando un segnale inequivocabile alle dirette concorrenti. La squadra di Massimiliano Allegri ha messo in mostra una delle versioni più convincenti della stagione: solidità difensiva, intensità costante e una pulizia tecnica che ha permesso di disinnescare sul nascere ogni iniziativa della formazione di Vincenzo Italiano. Il punteggio finale rispecchia fedelmente un dominio assoluto, maturato attraverso una gestione autorevole dei ritmi e una capacità fuori dal comune di controllare la pressione ambientale di uno stadio storicamente ostico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, con alcune scelte tattiche di Allegri.

Il Milan si prende una vittoria netta a Bologna, battendo i rossoblù per 3-0 al Dall'Ara.

