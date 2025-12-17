Milan rientra Fofana ma parte dalla panchina | le scelte di Allegri

Il Milan si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, con alcune scelte tattiche di Allegri. Tra le novità, il rientro di Fofana, che tuttavia partirà dalla panchina. La sfida si annuncia intensa e ricca di tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato.

Il Milan si avvicina alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli con segnali . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

milan rientra fofana parteMilan, rientra Fofana ma parte dalla panchina: le scelte di Allegri - Milan, rientra Fofana ma parte dalla panchina: le scelte di Allegri Il Milan si avvicina alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli con ... forzazzurri.net

milan rientra fofana parteUltime Milan: Allegri recupera Fofana, restano i dubbi su Leao - Milan a Riyad per la Supercoppa: viaggio, assenze pesanti, recuperi decisivi e un’attesa carica di tensione. notiziemilan.it

