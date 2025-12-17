Milan rientra Fofana ma parte dalla panchina | le scelte di Allegri
Il Milan si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, con alcune scelte tattiche di Allegri. Tra le novità, il rientro di Fofana, che tuttavia partirà dalla panchina. La sfida si annuncia intensa e ricca di tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere il risultato.
Il Milan si avvicina alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli con segnali . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
LA RABBIA DI FOFANA IN ALLENAMENTO
Ultime Milan: Allegri recupera Fofana, restano i dubbi su Leao - Milan a Riyad per la Supercoppa: viaggio, assenze pesanti, recuperi decisivi e un’attesa carica di tensione. notiziemilan.it
CONTESTO FLUIDO: Anche il destino di Nkunku rientra in questo scenario dinamico. #Milan #Calciomercato #Gimenez #Nkunku #Transfers #Allegri - facebook.com facebook
Questo il paradosso: errore, la rete doveva essere convalidata, ma il varista non poteva intervenire. Allora mettiamoci d’accordo: se il gol del Milan era chiaramente regolare, rientra nella casistica del chiaro ed evidente errore. Richiamare l’arbitro per rivedere x.com
