Milan Garbo | Allegri 20 risultati utili consecutivi | sta facendo qualcosa di storico

Daniele Garbo commenta il percorso del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, sottolineando i 20 risultati utili consecutivi ottenuti dal tecnico livornese. Un dato che evidenzia la continuità e l’efficacia del lavoro svolto, contribuendo alla stabilità della squadra. Garbo analizza l'impatto di Allegri sulla squadra e il suo ruolo nel raggiungimento di questo risultato storico per il club.

Nella passata stagione il Milan, allenato da Paulo Fonseca prima e da Sérgio Conceição poi, ha vissuto un'annata sofferta. Il Diavolo ha vinto la Supercoppa Italiana, vero, ed è andato ad un passo dal vincere anche la Coppa Italia, sconfitto solo in finale, ma Serie A e Champions League non hanno portato le gioie tanto attese. Ottavo posto in campionato, fuori ai playoff in Europa. Quindi, in estate, c'è stata la rivoluzione. Nell'organico, visto che il Milan ha cambiato più della metà dei giocatori e tecnica, giacché è stato nominato il direttore sportivo Igli Tare, e successivamente, chiamato in panchina Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce, Allegri punta ai 20 risultati consecutivi senza sconfitta: nel mirino CapelloStasera, nel match tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe raggiungere un record di 20 risultati consecutivi senza sconfitte, un risultato che non si verificava dai tempi di Fabio Capello.

