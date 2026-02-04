Microsoft introduce Sysmon per Windows | nuovo strumento di monitoraggio sistemi
Microsoft lancia Sysmon direttamente in Windows 11. L’azienda punta a rafforzare la sicurezza e il controllo sui sistemi aziendali, integrando uno strumento di monitoraggio più avanzato. Con questa mossa, si allontana dai metodi tradizionali e si avvicina a un approccio più diretto e efficace.
**Microsoft introduce Sysmon nativamente in Windows 11, un passo verso un monitoraggio più efficace per i sistemi aziendali** Nel cuore del 2026, Microsoft si impegna in una mossa strategica per migliorare la sicurezza e il monitoraggio nei sistemi Windows, andando oltre il tradizionale approccio a tool esterni. Con la Build 26300.7733 di Windows 11, ormai disponibile nel canale Dev, il software Sysmon – precedentemente parte integrante di Sysinternals – entra direttamente nel core del sistema operativo, senza bisogno di installazioni manuali o pacchetti aggiuntivi. Un cambiamento che apre una nuova fase per gli amministratori IT, ormai abituati a gestire in modo manuale il tool, soprattutto in ambienti complessi con centinaia o migliaia di dispositivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
