Microscopi rotti porte divelte finestre spaccate | minorenni identificati dopo tentativo di furto al ' Pesenti'

Questa notte, alcuni minorenni hanno tentato di svaligiare il liceo Pesenti di Cascina. Sono riusciti a rompere alcuni microscopi, distruggere porte e spaccare finestre prima di essere fermati dalla polizia. Il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, e la consigliera Cristina Bibolotti sono andati sul posto per verificare i danni e parlare con gli agenti. La scuola resta momentaneamente chiusa mentre si valuta se ci sono rischi strutturali.

